濱田岳（37）が13日、主演するテレビ東京連続ドラマ「刑事、ふりだしに戻る」（17日スタート、金曜午後9時）記者会見を都内で行い、9歳の子役時代の「悪態」ぶりを反省した。冴えないアラフォー刑事が、10年前にタイムリープし、刑事1年目から人生をやり直す新感覚刑事ドラマ。テーマにちなみ、「キャリア1年目に戻れるとしたらやり直したいこと」をテーマに出演者らとトークし、子役の仕事を始めた9歳のころの自分に言いたいこと