俳優の山粼賢人（31）が4月9日、2028年のNHK大河ドラマ「ジョン万」で、主演を務めることが発表された。米大陸に初上陸した日本人、ジョン万次郎こと中濱万次郎の大冒険が描かれる。【こちらも読む】広瀬すず 映画賞受賞ラッシュでも残された大仕事「大河ドラマ出演」への“唯一のネック”脚本はNHK連続テレビ小説「カムカムエヴリバディ」や大河ドラマ「平清盛」などを手掛けた藤本有紀氏。来年の松坂桃李（37）主演の