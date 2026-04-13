高市総理大臣は13日午後4時すぎから15分ほど、パキスタンのシャリフ首相と電話で会談した。パキスタンはアメリカとイランの停戦協議を仲介し、アメリカのバンス副大統領らとイランのガリバフ国会議長らが11日から21時間にわたりパキスタンの首都イスラマバードで協議を行ったが、合意には至らなかった。高市総理は、原油流通の要衝・ホルムズ海峡の航行の安全を含む事態の早期沈静化が重要との認識を示していて、パキスタン側へ米