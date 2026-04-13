京都府南丹市で小学6年の男子児童の行方が分からなくなって3週間。4月12日に男子児童のものとみられる靴が見つかり、警察は13日も靴が見つかった場所の周辺を重点的に捜索しています。 南丹市立園部小学校6年の安達結希さん（11）は3月23日の朝、父親の車で小学校のそばまで送り届けられたあと行方がわからなくなっています。 小学校から約3km離れた山中で見つかった「通学用かばん」以外、有力な手がかりがありませんでし