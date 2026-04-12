キャッシュレス化が進む昨今でも、念のため現金を持ち歩いている人は多いでしょう。では、銀行やATMで現金を引き出す際、その金額は決めていますか？12万部超えのベストセラー『節約の王道』の著者である“節約の達人”林望氏は、引き出す金額は必ず「3万4,000円」と決めているそうです。いったいなぜなのか、新刊『節約を楽しむあえて今、現金主義の理由』（朝日新聞出版）から紹介します。お金をおろす際は、やっぱり3万4,00