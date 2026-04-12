遠洋漁業を直撃する燃料高騰「現時点で直接の影響は小さい。しかし、イラン紛争が長引けば燃料価格はもちろん、漁網とか容器とかの入手が難しくなるのではないか」カツオの一本釣りで赤道近くまで船を送り込む中日本の漁業会社社長は、電話先で不安そうな声を上げた。数カ月に及ぶ遠洋航海には、数百トンのＡ重油を必要とする。日本政府は激変緩和を掲げ支援補助金で国内の燃油料金を抑え込もうとしているが、中東危機のあおりで2