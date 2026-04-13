北海道・北広島市で4月13日午前、住宅の解体作業をしていた40代の男性作業員が塀の下敷きになり、心肺停止の状態で病院に搬送されました。作業事故があったのは、北広島市山手町6丁目の住宅解体工事の現場です。13日午前11時すぎ、「40代男性が塀に挟まれ心肺停止の状態」と消防から警察に通報がありました。この事故で、40代の男性作業員が心肺停止の状態で病院に搬送されました。警察によりますと、この現場では5人が解体作業に