日本経済の中心地、東京・丸の内から“マル秘”財界情報をくわしくお伝えする『文藝春秋』の名物コラム「丸の内コンフィデンシャル」。最新号からダイジェストで紹介します。◆◆◆ホンダ社長続投のナゼホンダが2026年3月期に最大で6900億円の最終赤字に陥る見通しだ。三部敏宏社長は、40年に電気自動車（EV）燃料電池車（FCV）の販売比率を100％にすると息巻いていたが、EV市場全体の勢いが失速。関連する資産や設備の除却