京都府南丹市の小学6年生・安達結希くん（11）が行方不明になってから、4月13日で3週間が経過した。京都府警や地元消防団らによる懸命な捜索が連日続けられるなか、“新たな手掛かり”が発見された。「4月12日午後に、結希くんが失踪当時に履いていた“黒色のナイキのスニーカー”とよく似た特徴の靴が見つかったのです。発見場所は小学校から直線距離で南西に約6キロ、結希くんの自宅から約3.5キロ離れた山中でした。警察は4月9日