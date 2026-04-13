松竹芸能が13日、公式サイトを更新。お笑いコンビ・共犯者の洋平さんが10日に亡くなったと伝えた。26歳だった。【画像】共犯者・洋平さん生前最後の投稿サイトでは、訃報について伝えた上で「あまりに突然の出来事に、所属タレント、スタッフ一同、未だ現実を受け止めきれず、深い悲しみに暮れております。原因につきましては現在確認中ではございますが、医師からは急性の疾患によるものと伺っております」と記されている。