上田綺世を倒したNECのDFフィリップ・サンドレル振り返ったオランダ1部NECナイメヘンは現地時間4月12日、リーグ戦でアヤックスと対戦し1-1のドローに終わった。この試合でフェイエノールトFW上田綺世を倒して退場疑惑のあったNECのDFフィリップ・サンドレルが「幸運だった」と振り返ったとオランダメディア「Voetbal International」が報じた。問題の場面は後半に訪れた。ペナルティーエリアのすぐ外で上田と入れ替わられそう