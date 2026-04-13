ピン芸人のみなみかわが、13日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。高難度“国家試験”合格を報告した。【動画】フルノーマルでもめっちゃかっこいい…みなみかわが状態の良さに驚いた新たな愛車となる25年前“名車”の全貌これまでの動画でみなみかわは、新たな愛車に購入に向けて、現状の「普通二輪免許」から「大型二輪免許」取得に向け、一発試験を受けるとしており、前回の動画で試験を受けたが、落ちたことを報告して