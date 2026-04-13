米国とイランが12日（現地時間）、パキスタンでの長時間の交渉の末に終戦合意の不成立が発表された際、ドナルド・トランプ米国大統領は総合格闘技UFC）の試合を観戦していたと、海外メディアが報じた。米CNNなどによると、トランプ大統領はこの日、UFC327の試合を観戦するため、フロリダ州マイアミのカセヤ・センターに到着した。トランプ大統領はこの試合を、ダナ・ホワイトUFC最高経営責任者（CEO）、長女イバンカ・トランプ