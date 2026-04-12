秋篠宮ご夫妻の次女、佳子さまは3月12日、東京・元赤坂の赤坂東邸で、「世界青年の船」に参加している、日本をはじめ、ギリシャ、ニュージーランドなど12か国の代表らと懇談した。【写真】イギリス留学中に親しくなった男性とカフェで談笑する佳子さま「世界青年の船」は国際交流事業のひとつとして、日本と世界各国の若者たちが船で共同生活をしながら、訪問国の人々とも交流を深めるもの。佳子さまは出席者たちに、活動内容な