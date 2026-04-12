第45・47代アメリカ合衆国大統領であるドナルド・トランプ氏のロシアに対する姿勢について、アメリカの週刊誌「The New Yorker」の記者であるアダム・デヴィッドソン氏は、2018年7月19日付けの記事で「コンプロマット」を指摘しています。A Theory of Trump Kompromat | The New Yorkerhttps://www.newyorker.com/news/swamp-chronicles/a-theory-of-trump-kompromatInterview: How Russia’s ‘Sistema’ Leads To The ‘Moderniz