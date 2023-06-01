東ヨーロッパのハンガリーで行われた総選挙で、親ロシア派のオルバン首相率いる与党がEUとの融和路線を掲げる野党に敗北し、16年ぶりの政権交代が確実だと地元メディアが伝えています。12日、ハンガリー総選挙の投開票が行われ、オルバン首相率いる与党「フィデス」が保守の野党「ティサ」に敗北し、16年ぶりの政権交代が確実だと複数の地元メディアが伝えています。全199議席のうち野党の「ティサ」が過半数を大きく上回る議席を