ホルムズ海峡周辺を航行する船舶の様子＝10日/Marine Traffic（CNN）ホルムズ海峡の再開が難航している。だが、この重要な海峡が完全に再開し、石油やその他の必要な貨物が運び出されたとしても、それだけで正常な状態に戻るわけではない。物流を維持するには、空になった船が海峡に戻る必要があるからだ。専門家らによれば、停戦が一時的なものにすぎないという強いリスクがある限り、海運会社が海峡を通ってペルシャ湾内に入り始