リーダーシップの形は経営者の数だけ存在する。5坪のラーメン店から始めて、首都圏を中心に470店舗以上を展開するハイデイ日高の創業者である神田正会長は「私は絶対に怒らない」と断言する。学歴もなく、15もの職を転々とした自らの半生を振り返り、「自分自身が立派な人間ではないから、人を怒る資格なんてない」とまで語る。ではどのように強烈なリーダーシップを発揮しているのか。神田会長の「叱り方」の極意とは。そして部下