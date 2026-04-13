「結希くんがいなくなった週の土曜日には、刑事が現場に来ていました。警察はとっくに事件・事故の両方で捜査しとったんでしょうね……」──こう明かしたのは3月23日から行方がわからなくなっている安達結希くん（11）の家族と親交がある男性だ。【写真】安達さんが履いていた「黒いスニーカー」、スニーカー発見場所周辺の捜査の様子「木の根あたりを掘削していた」これまで京都府警や地元消防団らのべ1000人近い人員が捜索に