50代の男性Aさんは、課長としていつも部下が頑張りすぎないか心配しています。そんなある日、若手女性社員の1人が20時まで残業している姿を見たAさんは「今日も一日お疲れ様！！〇〇チャンは頑張り屋さんだから心配だな！あんまり無理しすぎないでね！美味しいものでも食べて、明日も元気に行こう！」と仕事終わりの労いの意味を込めたメールを送ります。【漫画】「ご理解いただけましたか？」と聞かれて負担に…優しい伝え方とは