【きかんしゃトーマス すってんころりんフィギュア】 発売元：タカラトミーアーツ 発売日：2026年4月下旬 価格：1回400円 サイズ：高さ約52mm タカラトミーアーツより、4月下旬に発売されるガチャ「きかんしゃトーマス すってんころりんフィギュア」。こちらは、絵本やアニメでおなじみの機関車を擬人化した作品「