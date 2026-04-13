李在明（イ・ジェミョン）大統領のイスラエル関連のX（旧ツイッター）投稿をめぐる論争が3日目も続いた。李大統領は12日、Xに「各国の主権と普遍的な人権は尊重されるべきであり、侵略的戦争は否定される」とし、「それが我々の憲法精神であり、国際的常識だ」と記した。さらに「私欲のために国益を損なう者を売国奴と呼ぶ。公益追求を使命とする政治および言論の領域でも売国行為は公然と行われている」とした。李大統領は前日に