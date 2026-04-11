北海道・旭川東警察署は2026年4月11日、暴力行為等処罰に関する法律違反の疑いで旭川市に住むパート従業員の女（38）を現行犯逮捕したと発表しました。女は、4月11日午前9時すぎ、自宅で、同居する小学生の長男（10歳未満）に刃物を突きつけて脅迫した疑いがもたれています。警察によりますと、女は「息子が暴れていて手におえない」と警察に通報し、駆けつけた警察官が話しを聞いたところ、女が長男にナイフを突きつけたこ