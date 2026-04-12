北海道旭川市の石狩川で2026年4月12日午後6時半ごろ、18歳の男性が川に流される水難事故がありました。事故があったのは、旭川市神居町神居古潭を流れる石狩川です。午後6時40分ごろ、男性と一緒にいた人から「川に転落して流された」と消防に通報がありました。消防によりますと、男性は川に転落した女性を助けようとして、川に流されたということです。女性は自力で岸に上がりました。現在、警察と消防が男性の捜索にあたってい