アメリカ中央軍は12日、日本時間13日午後11時から、イランの港に出入りする全ての海上交通に対する封鎖措置を開始すると発表しました。トランプ大統領「イランは『ホルムズ海峡を開放する』と約束したが、しなかった。ウソをついたんだ」トランプ大統領は日本時間13日午前、このように述べ、協議が物別れとなったイラン側の対応を非難しました。これに先立ち、イランへの軍事作戦を管轄するアメリカ中央軍は12日、アメリカ東部時間