【赤菱サナ（フル装備）】 5月13日～17日 展示予定 会場： ツインメッセ静岡 静岡県静岡市駿河区曲金3丁目1-10 コトブキヤは5月13日から17日にかけてツインメッセ静岡にて開催予定の第64回静岡ホビーショーにて、「無限邂逅メガロマリア」より「赤菱サナ（フル装備）」の原型を展示すると発表した。 「赤菱サナ」はコトブキヤのプラモデルシ