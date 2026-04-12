アメリカ・ニューヨークの中心地タイムズスクエアの巨大LEDをキャンバスに、日本人現代美術家の映像作品が躍動するアートイベントが話題になっています。【映像】「ミッドナイト・モーメント」の様子（実際の映像）小松靖リポ「間もなく11時57分です。3分間のミッドナイトモーメントが始まります」タイムズスクエアにある大小96以上のLED看板が一斉にひとつの作品を映し出します。世界最大級のデジタル・パブリックアート・プ