年会費無料のクレジットカードも多く提供されている中で、あえて「年会費1万1000円」のカードを持つ意味はあるのでしょうか。今回のケースでは、「ポイントで元が取れる」との考え方が示されていますが、家計全体の視点から見て本当にメリットがあるのかは確認しておきたいところです。   今回は、ポイント還元だけでなく、旅行傷害保険や空港ラウンジの利用といった付帯サービスまで含めて、総合的