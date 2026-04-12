NHK連続テレビ小説『風、薫る』が大苦戦中だ。3月30日の第1話の世帯平均視聴率は14.9％（ビデオリサーチ調べ、関東地区、以下同）で、現時点ではこれが番組最高となっている。4月7日の第7話は13.6％で13％台に落ち込み、その後も第8話が13.1％、第9話が13.3％と、13％台が続いている。ちなみに前作『ばけばけ』の最低視聴率は13.6％で、2月5日放送回などで記録した。ただし、2月5日は衆院選の政見放送の影響があり、視聴率が