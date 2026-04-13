サバンナ八木真澄（51）が12日、TBS系「日曜日の初耳学」（日曜午後10時、12日は午後10時25分から放送）に出演。ファイナンシャルプランナー（FP）1級を取得したきっかけを語った。超難関の国家資格ファイナンシャルプランナー1級を取得した八木は、芸能活動以外に日本全国で行う講演会は常に満員御礼状態で、著作「年収300万円で心の大富豪」（角川書店）は、住宅ローン部門でAmazon売上ランキングで1位となっている。この日の放