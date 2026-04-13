医療分野ではマンモグラフィーやMRI、病理画像の読影補助にAIを使う動きが広がる一方で、科学系メディアであるLive Scienceが取り上げた新たなプレプリント研究では、こうしたAIが本当に画像を見て答えているとは限らないことを示す結果が報告されました。MIRAGE: The Illusion of Visual Understanding | arXivhttps://arxiv.org/abs/2603.21687AI 'mirages' mean tools used to analyze medical scans could fabricate their fin