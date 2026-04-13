警視庁は今月に入り、東京・歌舞伎町の「トー横」などに夜間に集まる少年少女ら21人を補導したと発表しました。警視庁による一斉補導は、遠方の若者が東京に遊びに来る機会が増える春休みに合わせた今月4日とおとといの2日間、新宿区歌舞伎町の「トー横」などで実施されました。茨城県から来た13歳の女子中学生など、少年少女ら21人が保護者の同意を得ずに深夜に外出したなどとして補導されたということです。このうち、19歳と18歳