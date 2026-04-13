ＴＯＴＯが後場急落している。午後１時過ぎの日本経済新聞電子版で「ユニットバスの受注を停止したことが１３日、わかった」と報じられており、業績への影響を懸念した売りが出ているようだ。記事によると、ホルムズ海峡封鎖の影響を受けて、フィルム接着やコーティングに使われる材料に含まれる有機溶剤が不足していることから受注停止を余儀なくされたもよう。なお、トイレなど衛生陶器の製造には問題がないとしている。