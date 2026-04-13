健康診断で見過ごされがちな病気は何か。医師の牧田善二さんは「成人の5人に1人が罹っており、放置すれば死亡率を最大5.9倍に引き上げる病気がある。早期にはまったく症状がないため発見が難しく、気づいたときには多くの人が手遅れになってしまう」という――。※本稿は、牧田善二『腎臓 人工透析にさせない最強の医療・食べ方』（三笠書房）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／zlikovec※写真はイメージです - 写真