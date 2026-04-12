体が大きな猫種のサイベリアン「小鉄」くん。想像の上を行くビッグボディに反響の声が止まりません。 話題の投稿は32万回を超えて再生され、「ぎゅーってしても安心感すごそうですね」「最高すぎる」「可愛さ満載ですね」「もふもふ感がいいですね」といったコメントが寄せられています。 【動画：男の子のとなりで一緒にくつろぐ『大型猫』…思わず抱きつきたくなる『魅惑のボディ』】 サイベリアン「小鉄」くん