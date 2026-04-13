中国東部の浙江省湖州市でこのほど、廃品回収を生業とする夫婦が川沿いで廃品を拾っていた際、古風な文様が施された独特な形の金属製の物体を見つけました。2人は「この鉄の塊は普通のくず鉄ではない。非常に重く、表面に模様もあり、現代のものには見えない」と直感し、地元の交番に届け出ました。当直の警察官が確認したところ、この物体は平たく細長い形をしており、表面はさびて青緑に変色していましたが、文様もうっすらと確