お笑いコンビ・スリムクラブの真栄田賢が１３日「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。新幹線であったトラブルについてつづった。真栄田は新幹線の座席についているテーブルの画像を添付し「新幹線でシートに頭つけて寝てたらさ、後ろの席の人が、ガン！ってこのテーブルを戻してさ」と投稿。後部座席の人物が、真栄田が座っているシートの後部に設置されているテーブルを勢いよく戻し、衝撃を受けたという。その衝撃はかなり大きか