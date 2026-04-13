通っている京都府南丹市立園部小学校の卒業式の日から行方不明になっている安達結希くん(11)の事件。4月12日、京都府警は新たに手がかりと思われる"物証"を得た。3月29日に小学校から西に約3キロの地点で発見された通学用の「ランリュック」とはまた別の山林で、結希くんが履いていたものと酷似した黒のスニーカーが見つかったのだ。【写真で見る】黒スニーカーが見つかった「子供は誰も来ない深い山中」、安達さんの着用品一覧