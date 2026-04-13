アメリカとイランとの戦闘終結に向けた協議が合意に至らなかったことを受け、協議に参加したイランのアラグチ外相が13日、SNSで、アメリカの対応に不満を示しました。アラグチ氏は、「47年間で最も高いレベルでの集中的な協議で、イランは戦闘終結に向けアメリカと誠実に交渉を行った。しかし覚書を交わすまであとわずかのところで、条件の変更や封鎖の事態に直面した」と述べています。その上で、「教訓は何も得られていない。善