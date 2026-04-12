4月期の連続ドラマが続々とスタートを切る中、芸能記者の間で注目が集まっているのが“深夜枠”だ。最大の理由は、2020年1月に発覚した東出昌大（38）との不倫で長らく芸能活動をセーブしてきた唐田えりか（28）が、約6年ぶりに地上波連ドラに復帰したこと。しかも「102回目のプロポーズ」（フジテレビ系）では清純派のチェリスト、「君が死刑になる前に」（日本テレビ系）では冷酷な死刑囚を演じる。真逆の役柄のヒロインで2作