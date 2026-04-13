◆米男子プロゴルフツアー今季メジャー初戦マスターズ最終日（１２日、米ジョージア州オーガスタナショナルＧＣ＝７５６５ヤード、パー７２）【オーガスタ（米ジョージア州）１２日＝星野浩司】２０２１年大会覇者でトップと９打差の２９位から出た松山英樹（ＬＥＸＵＳ）は、７バーディー、４ボギーで４日間で初の６０台となる６９をマークし、通算５アンダーで大会を終えた。「スタートが良かったので、今日は伸ばせるか