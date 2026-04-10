YouTubeが有料サブスクリプションのYouTube Premiumを、ひっそり値上げしたことが明らかになりました。Silent Youtube Premium Price Increase? : r/youtubehttps://www.reddit.com/r/youtube/comments/1sh8zxt/silent_youtube_premium_price_increase/YouTube Premium just went up to $15.99 / mo (US) | Hacker Newshttps://news.ycombinator.com/item?id=47712151YouTubeは2022年10月にファミリープランを22.99ドル(約3660円)