歌手の華原朋美さんが2026年4月11日にXを更新し、新幹線の中に息子のリュックを忘れてしまったことを報告。「探して下さい」と呼びかけたものの、結局見つかることはなかった。「子供の大切なものが沢山入ったリュックです」華原さんは11日夜、Xに「緊急」とつづり、「東京発20時30分もしくは20時39分のグリーン車8号車9号車10号車の1番後ろの席に子供のリュックを子供が忘れてきてしまいました」と、乗車した新幹線の情報を提示し