歌手の美川憲一（79）が13日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。昨年9月に受けた手術について語った。美川は昨年9月に「洞不全症候群」と診断されてペースメーカーの装着手術を受けた。同11月にはパーキンソン病であることを公表した。1カ月半に及ぶ入院生活を経て退院。同12月に都内で会見を行い、元気な姿を披露して、ものまねタレントのコロッケとのジョイントコンサートも開催した。番組