レンジャーズ戦で4号先頭弾米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手は11日（日本時間12日）、本拠地レンジャーズ戦に「1番・DH」で先発。初回に4号先頭打者弾を放った。相手チームの地元局は「昨夜の続きから始まったようなものだ」とうんざりした様子だ。初回にニモの先頭打者弾で1点を先制されたドジャースが、すぐにお返しだ。大谷は初回の打席、右腕ライターが4球目に投じた内角スライダーを高々と打ち上げた。打球は日に照