【全2回（前編/後編）の前編】東日本大震災から15年。天皇皇后両陛下と共に4月6日から2日間、長女・愛子さま（24）は被災地・福島県を訪問された。行く先々で歓迎を受け、“愛子さまフィーバー”はますます過熱するばかりである。果たして、国民は愛子さまのどこに魅せられているのか。＊＊＊【写真11枚】くるんと“内巻きヘア”にジャケットで…「愛子さま」の上品なお姿福島駅に降り立つや、ゆうに200人を超える人々から