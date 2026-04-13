【モデルプレス＝2026/04/13】ファミリーマートは、ブックオフコーポレーション株式会社と共同で、「捨てる」を「次へつなぐ」体験に変える、衣料品・雑貨の回収ボックス「R-LOOP（アールループ）」を店内に設置する実証実験を実施。4月13日から住宅街に近い東京都世田谷区・杉並区を中心とした約30店舗にて開始される。【写真】ファミマ限定ハーゲンダッツ“カラメル×プリンタルト”味の新作◆ファミマ、衣料品・雑貨の回収ボッ