13日午前の木原稔官房長官の記者会見で、アメリカとイランの協議が合意に至らなかったことや、アメリカが逆にホルムズ海峡を封鎖する考えを示していることについての質問が相次いだ。【映像】ホルムズ“逆封鎖”「日本は参加する？」質問の瞬間（実際の様子）記者がまず「アメリカとイランの協議は合意には至らなかったものの、対話継続の余地は残されている状況となっています。その一方でトランプ大統領は、ホルムズ海峡をめ