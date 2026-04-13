隣人の男性を切りつけ殺害しようとした疑いで、無職の男が逮捕されました。無職の小原俊容疑者（35）は12日、山梨・中央市の自宅アパートの廊下で、別の部屋に住む男性（55）の首を包丁で切りつけた殺人未遂の疑いで逮捕されました。男性は命に別条はないということです。警察によりますと、小原容疑者は犯行後、現場から車で逃走しましたが、親族の家にいたところ逮捕されたということです。警察の調べに対し、小原容疑者は容疑を