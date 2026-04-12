〈「家事も性行為もできたから」リアル後妻業の女、交際相手を次々に毒殺…筧千佐子死刑囚に男性たちがハマっていった背景〉から続く凶悪犯罪を犯した死刑囚の中には、獄中結婚をする人もちらほらと存在する。多くの死刑囚と向かい合い取材してきた片岡健さんの新著『実録 死刑囚26人の素顔』（宝島社）から、2人の死刑囚と獄中結婚した女性のエピソードをお届けする。【写真】死刑囚と獄中結婚を2回した、水海睦子さんこれまで3